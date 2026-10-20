Нова спортна площадка откриха в столичния район "Надежда"

Модерна спортна площадка за баскетбол и волейбол вече е на разположение на около 400 ученици от 102. ОУ „Панайот Волов“ в столичния район „Надежда“. Новото съоръжение беше официално открито с участието на представители на Столична община, районната администрация и известни спортисти.

В училищния двор е обособено комбинирано игрище със специализирана спортна настилка и ново оборудване за баскетбол и волейбол. Съоръжението заменя досегашната асфалтова площ и осигурява по-безопасни условия за часовете по физическо възпитание, спортни състезания и турнири.

Проектът е реализиран по предложение на кмета на район „Надежда“ инж. Димитър Димов. За проектирането и изграждането на площадката Столичният общински съвет е одобрил финансиране до 155 866,11 лв. с ДДС от Специализирания общински приватизационен фонд.

На откриването присъстваха районният кмет Димитър Димов, заместник-кметът на София по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова и общинският съветник Татяна Георгиева, заместник-председател на комисията за децата, младежта и спорта към СОС.

Специален гост беше волейболната легенда Евгени Иванов – Пушката, който насърчи учениците да спортуват активно и да преследват целите си с постоянство и дисциплина.

„Победите и загубите в спорта изграждат силни личности! Учете, спортувайте и се развивайте!“, обърна се към децата Татяна Георгиева.

Новото игрище е част от програмата за подобряване на спортната инфраструктура в район „Надежда“. През последните години са изградени и обновени съоръжения в 101 СУ „Бачо Киро“, 15 СУ „Адам Мицкевич“, 16 ОУ „Райко Жинзифов“ и 63 ОУ „Христо Ботев“. Извършен е и ремонт на 153 Спортно училище „Неофит Рилски“, както и обновяване на обществени спортни зони в Северния парк и ж.к. „Надежда“, припомнят от районната администрация.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google