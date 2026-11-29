Християн Георгиев и Фарзад Золгхадри специални гости на шефът на световната федерация д-р Чунг-уон Чо

Няколко часа след невероятния успех, който постигна Християн Георгиев на финалните серии Гран При в Астана, където се класира на пето място, той и неговият треньор Фарзад Золгхадри бяха специални гости на Гала организирана от Президента на Световната таекуондо централна д-р Чунг-уон Чо. Двамата българи имаха възможността за личен разговор с г-н Чунг-уон Чо, в който Георгиев бе поздрави за феноменалния успех.

Всичко това се случва за първи път с български таекуондист, който попада сред най-добрите атлети от целия свят. Надяваме се, че успехите постигнато чрез последните години под ръководството на покойния Председател Слави Бинев ще продължат и този исторически успех на Християн Георгиев и Фарзад Золгхадри е плод на труда на цялото ръководство на БФТ и треньорите работили с Християн Георгиев.

Християн Георгиев завърши на 5-о място на финалния турнир от веригата Гран при по таекуондо в Астана

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