Синът на легендарния треньор Юрий Славчев награди най-добрия състезател във второто издание на Националния турнир по бокс за ученици „Купа Левски“

Синът на легендарния треньор на боксов клуб Левски Юрий Славчев награди най-добрия състезател във второто издание на Националния турнир по бокс за ученици „Купа Левски“, който тази година е с международно участие.

Над 100 млади състезатели на възраст от 13 до 14 години от 23 клуба от цялата страна, а също от Гърция, Република Северна Македония и Косово, в продължение на три дни спориха за отличията в зала „София“, показвайки силата, дисциплината и спортсменството, които изграждат бъдещите шампиони на България.

Кулминацията на събитието настъпи, когато Вячеслав Юриев Николаев - син на легендарния треньор Юрий Славчев, връчи специалната награда „Приз Юрий Славчев“ за най-добър боксьор на турнира. Отличието за 2026 година бе присъдено на Александър Димитров, БК Левски.

Златният трофей от второто издание на турнира спечели отборът на боксов клуб Левски (София). Сребърното отличие завоюваха представителите на Гърция, а бронзовата купа получи Лаута Арми (Пловдив).

Купа „Красимир Инински“ за най-техничен боксьор на турнира грабна Борислав Попов от БК Левски. Купата „Методи Гълъбов“ за най-борбен боксьор взе Давид Хакобян от Лаута Арми. Купите „Георги Юнаков“ и „Александър Букурещлиев“ за най-добри треньори станаха притежание на наставника на гръцкия тим Йоргос Гавезос и на Лаута Арми - Арман Хакобян.

С призове „Лъвско сърце“ бяха наградени 30 шампиони, възпитаници и приятели на боксов клуб Левски, носещи синята идея с гордост.

Турнирът, който е част и от каузата „Не на насилието и агресията на улицата“, се организира от Левски със съдействието и подкрепата на Българската федерация по бокс и под егидата на Министерството на младежта и спорта.

Президентите на БК Левски Виктор Недялков и на Българската федерация по бокс Красимир Инински си поставиха за цел от следващата година турнирът вече да е част от календара на европейската боксова федерация European Boxing.

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