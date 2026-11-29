Християн Георгиев завърши на 5-о място на финалния турнир от веригата Гран при по таекуондо в Астана

Християн Георгиев завърши на пето място на финалния турнир от веригата Гран При по таекуондо в Астана, Казахстан. В категория 58 килограма българинът записа една победа и една загуба.

В първата си среща състезателят на клуб Ахил се наложи над американеца Итън Гън. Двубоят предложи впечатляващ обрат, след като Георгиев загуби първия рунд с 8:18, но успя да спечели следващите два и да си осигури победата. Представянето му в тази среща привлече внимание и той беше номиниран в категорията „One of the Best Comebacks“ - за един от най-добрите обрати в турнира.

Християн Георгиев се нареди и на второ място сред състезателите за деня по брой успешни попадения в главата, като реализира общо пет.

Във втория си двубой българинът отстъпи пред представителя на Иран Аболфазл Занди, който впоследствие спечели титлата в категорията. Занди е действащ световен шампион от първенството в Китай през 2025 година, а през същата година триумфира и на Световното първенство до 21 години в Найроби, Кения.

През 2026 година иранецът спечели и турнира от веригата Гран при в Париж, като на финала победи олимпийския шампион Те Джун Парк от Република Корея.

Участието на Християн Георгиев в Астана е историческо, тъй като той стана първият български таекуондист, достигнал до финалния турнир на веригата Гран При.

Финалният турнир от веригата на Гран При по таекуондо в Астана предложи и новост в технологичното развитие на спорта. За първи път в официално състезание беше използвано светещо игрално поле – иновативното LED татами на компанията KPNP, наречено „Доджанг Револ“ (Dojang Revol).

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