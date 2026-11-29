Над 700 деца от 15 града от страната взеха участие в десетото издание на лекоатлетическия турнир Darko Team Baby Cup в столичната зала „Фестивална“

Над 700 деца от 15 града от цялата страна взеха участие в десетото издание на лекоатлетическия турнир Darko Team Baby Cup в столичната зала „Фестивална“.

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов се включи в награждаването на победителите в надпреварата.

Малките атлети, родени от 2013 до 2022 г. включително, премериха сили в спринтовете на 50 и 60 метра. В състезанието се включиха и родители, които споделиха спортните емоции със своите деца. Независимо от класирането, всички малки участници бяха наградени за своите усилия, ентусиазъм и спортен дух.

Турнирът започна с адаптиран старт за деца със специални потребности. Георги Павлов поздрави организаторите от Darko Team за усилията им да популяризират леката атлетика сред най-малките, както и родителите, които насърчават и подкрепят децата си да се занимават със спорт.

"Леката атлетика дава възможност на всяко дете да развива двигателните си способности, да изгражда увереност, дисциплина и упоритост, да създава нови приятелства и да изпитва радост от движението. Всяко подобно събитие е още една стъпка към изграждането на активно и здраво поколение с трайна любов към спорта", заявиха от БФЛА.

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