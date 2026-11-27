Сливен награди сребърния медалист от Младежката олимпиада Стилян Орлинов

Сливенският лекоатлет Стилян Орлинов, спечелил сребърен медал в скока на дължина на Младежките олимпийски игри в Дакар, и неговият треньор Атанас Иванов бяха наградени с парични премии от кмета на Сливен Стефан Радев, съобщиха от общинската администрация.

Орлинов получи 1000 евро, а неговият наставник – 500 евро. Българският състезател спечели отличието с резултат от 7,30 метра.

По време на срещата кметът поздрави атлета и треньора му за успеха и заяви, че общината ще продължи да подкрепя младите спортисти.

Стилян Орлинов определи сребърния медал като повод за гордост и мотивация за постигането на следващата си голяма цел – олимпийска титла при мъжете.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google