NAVI разгроми Team Liquid на Георги "Jorko" Митев в Сингапур

Отборът на Natus Vincere постигна категоричен успех с 13:2 срещу Liquid на Георги "Jorko" Митев в третия кръг на втората фаза от Мейджъра в Сингапур. Срещата се игра на Mirage, където украинците не оставиха шансове на "кончетата".

Liquid is cooked and served. A dominant 13–2 win puts us at 2–1. #navination #PGLMajor https://t.co/n5YDZwPrYD — NAVI (@natusvincere) November 29, 2026

Двубоят се оказа особено тежък за Митев, който приключи срещата с едва 3 елиминации и рейтинг от 0.59. След загубата обаче е време TL да се съвземе и да се подготви за следващото предизвикателство в Сингапур. Тимът е в потока от състави с една понеда и две загуби във втория етап.

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