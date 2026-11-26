Голям успех: Георги "Jorko" Митев и Liquid се пребориха за място на втория етап на Мейджъра в Сингапур

Отборът на Liquid с Георги "Jorko" Митев продължава възхода си по време на най-елитния турнир в Counter-Strike 2 - Мейджъра.

SHADES OF 2019 📈 https://t.co/zW98m12QSj — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) November 26, 2026

"Кончетата" и българският снайперист надиграха бразилците от Imperial с 2:0 (13-7, 16-13) и по този начин си осигуриха място във втория етап на шампионата.

How did @JorkoTwitch hit this?? https://t.co/9ej9iNV0yw — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) November 26, 2026

TL нямаше проблеми на първата карта Anubis. Последва обаче Cache, където се стигна до продължения. Въпреки това "кончетата" спечелиха и вече са част от фаза №2 в Сингапур.

Can always count on @malbsMd https://t.co/WUMxWQcAQD — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) November 26, 2026

Днес Митев записа 34 фрага при 1.07 рейтинг. На върха беше Джонатан "EliGE" Яблоновски с 1.23 рейтинг и 37 елиминации.

Днес родният състезател и съотборниците му постигната третата си победа в турнира. До момента те бяха победили BC.Game и Wildcard, допускайки поражение единствено от шведския гранд NiP.

Снимка: HLTV

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