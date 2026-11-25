Георги "Jorko" Митев и неговият отбор Liquid все още не успяха да се класират за втората фаза на Мейджър турнира по CS2 в Сингапур, след като бяха победени от Ninjas in Pyjamas с 0:2 (3-13, 8-13).
Митев и компания не успя да се противопостави на "нинджите", които спечелиха Inferno по категоричен начин, а след това затвориха Ancient без особени проблеми.
Българският играч приключи двубоя с 20 елиминации и рейтинг 0.95. Така NiP продължава напред, докато за "кончетата" предстоят още две Best of 3 срещи, при победа в които ще се класират към етап №2.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google