Георги "Jorko" Митев и Liquid с първо поражение в Сингапур, NiP продължава към следващия етап на Мейджъра след успех над "кончетата"

Георги "Jorko" Митев и неговият отбор Liquid все още не успяха да се класират за втората фаза на Мейджър турнира по CS2 в Сингапур, след като бяха победени от Ninjas in Pyjamas с 0:2 (3-13, 8-13).

Get to Stage 2 ✅ Save the people's pick em's ✅ LFGGGGGGGGGGGGGGGG #pglmajor https://t.co/cc8Ecg6pme — NIP CS (@NIPCS) November 25, 2026

Митев и компания не успя да се противопостави на "нинджите", които спечелиха Inferno по категоричен начин, а след това затвориха Ancient без особени проблеми.

🇩🇰 MARTIN 'STAVN' LUND 🇩🇰 https://t.co/qWw7hWgLpN — NIP CS (@NIPCS) November 25, 2026

Българският играч приключи двубоя с 20 елиминации и рейтинг 0.95. Така NiP продължава напред, докато за "кончетата" предстоят още две Best of 3 срещи, при победа в които ще се класират към етап №2.

Снимка: HLTV

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