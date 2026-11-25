Цветелин "CeRq" Димитров напусна Without a Roof и се завръща в България

Цветелин "CeRq" Димитров отново е свободен агент в професионалната Counter-Strike сцена. 26-годишният български снайперист е решил да напусне Without a Roof, след като преди няколко дни в състава беше забелязан бившият играч на NRG Джош "oSee" Ом на негово място.

По информация на мениджъра на отбора Дейнън "Danan" Фландър, решението на CeRq е свързано с няколко фактора, сред които трудностите около постоянните пътувания, логистиката и организацията на турнири и тренировъчния процес в Северна Америка.

Снимка: HLTV

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