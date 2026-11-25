TYLOO обяви, че Кянхао "Moseyuh" Чен е преместен на резервната скамейка. Това е първата промяна в състава на китайската организация от януари насам. Решението идва след неуспеха на отбора да се класира за Мейджъра в Сингапур.
Moseyuh беше част от TYLOO от ноември 2023 г. и спечели шест LAN турнира с отбора, TYLOO ще участва в ZOWIE eXTREMESLAND Asia Open в Шанхай с награден фонд от 150 000 долара, а съставът вече включва JamYoung, Jee, Mercury и Zero, с zhokiNg като треньор.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google