TYLOO извади Moseyuh от титулярния си състав

TYLOO обяви, че Кянхао "Moseyuh" Чен е преместен на резервната скамейка. Това е първата промяна в състава на китайската организация от януари насам. Решението идва след неуспеха на отбора да се класира за Мейджъра в Сингапур.

【TYLOO Esports Club CS2 Division Personnel Changes Announcement】 After thorough discussions between the club and the player, Moseyuh will move to the substitute roster of TYLOO’s CS2 team, effective immediately. We thank Moseyuh for his continued hard work and dedication to the team. Please follow TYLOO’s official channels for updates on the team’s starting lineup. #TYLOOWIN — TYLOO (@tyloogaming) November 25, 2026

Moseyuh беше част от TYLOO от ноември 2023 г. и спечели шест LAN турнира с отбора, TYLOO ще участва в ZOWIE eXTREMESLAND Asia Open в Шанхай с награден фонд от 150 000 долара, а съставът вече включва JamYoung, Jee, Mercury и Zero, с zhokiNg като треньор.

Снимка: HLTV

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