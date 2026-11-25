След поражението от Ninjas in Pyjamas, Liquid на Георги "Jorko" Митев ще има нов шанс да си осигури място във втората фаза на CS2 Мейджъра в Сингапур.
Американският състав ще се изправи срещу бразилския Imperial в последния квалификационен мач от потока с баланс 2:1, като срещата е предвидена за утре от 13:00 часа българско време.З
Победа над Imperial ще изпрати "кончетата" директно във втората фаза на турнира. В същия поток M80 ще играе срещу Eternal Fire, а Lynn Vision ще се срещне с PARIVISION.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google