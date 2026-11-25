Георги "Jorko" Митев и Liquid ще трябва да се справят с бразилците от Imperial за място на втората фаза на Мейджъра

След поражението от Ninjas in Pyjamas, Liquid на Георги "Jorko" Митев ще има нов шанс да си осигури място във втората фаза на CS2 Мейджъра в Сингапур.

Американският състав ще се изправи срещу бразилския Imperial в последния квалификационен мач от потока с баланс 2:1, като срещата е предвидена за утре от 13:00 часа българско време.З

Победа над Imperial ще изпрати "кончетата" директно във втората фаза на турнира. В същия поток M80 ще играе срещу Eternal Fire, а Lynn Vision ще се срещне с PARIVISION.

Снимка: HLTV

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