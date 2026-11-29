Александра Фейгин поведе след кратката програма при жените на турнир в Словения

Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин поведе в класирането след кратката програма при жените на международен турнир по фигурно пързаляне в Целе (Словения). Надпреварата е първи кръг на тазгодишния European Criterium.

Фейгин получи за изпълнението си 62.63 точки, от които 35.91 за технически елементи и 26.72 за компоненти на програмата. Тя изпълни три тройни скока и имаше неточност единствено на двойния аксел.

Втора до момента е Барбора Тикалова (Чехия) с 60.57 точки, а трета е представителката на домакините Юлия Ловренчич с 54.62.

Александра Фейгин ще участва на турнир в Словения

Още четири българки участват в турнира. При девойките Варвара Абрамкина е пета след кратката програма с 57.70 точки, а Милена Велчева - 25-а с 41.83. При Advanced Novice Women Сиана Андреева завърши на четвърто място със 101.78, а Мартина Пейчева е шеста с 98.00.

Още 27 български деца стартират в категориите NON ISU - от най-малките Chicks през Cubs и Basic Novice до Intermediate Novice.

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