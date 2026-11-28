Владимир Зографски се класира на 20-о място в първия старт от Световната купа в Рука

Владимир Зографски се нареди на 20-о място в първия старт от Световната купа по ски скок на голямата шанца във финландския зимен център Рука.

Българинът завърши с 257.3 точки, след като постигна опити от 139.5 метра в първия кръг и 134.0 във втория. За него това е най-доброто класиране от началото на сезона, с което спечели 11 точки за генералното подреждане.

Победител в състезанието стана австриецът Щефан Ембахер, за когото това е втора победа за сезона. Той записа 304.8 точки след скокове от 145.0 и 143.0 метра. Втори и трети са съотвено Сандро Хаузвирт (Швейцария) с 297.9 точки (139.5 и 142.5) и Мариус Линдвик (Норвегия) с 295.0 (143.0 и 140.5).

В класирането за Световната купа след три старта начело е Щефан Ембахер с 245 точки. Зографски е на 29-а позиция с 15.

В неделя в Рука предстои още един старт от кампанията.

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