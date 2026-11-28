Иля Малинин спечели в Токио ден след световния си рекорд

Иля Малинин спечели турнира от сериите Гран при по фигурно пързаляне в Токио с 305,31 точки. Американецът завърши първи и в двете програми, след като в петък подобри световния рекорд на Нейтън Чън в кратката програма.

В началото на волната си програма 21-годишният Малинин изпълни двоен вместо планирания четворен флип. След грешката трикратният световен шампион успя да приземи четири четворни скока и получи 190,50 точки за изпълнението си.

Иля Малинин постави нов световен рекорд

Французинът Кевин Аймоз се изкачи от трето на второ място и спечели среброто с 270,49 точки. Бронзът отиде при швейцареца Лукас Бричги, европейски шампион за 2025 г., който завърши с 266,02 точки. Японецът Шун Сато беше втори след кратката програма, но серия от грешки във волната го остави осми пред родна публика.

При жените титлата спечели Джи-а Шин от Република Корея с 220,84 точки. Американците Емилеа Зингас и Вадим Колесник победиха при танцовите двойки с 203,29 точки, а при спортните двойки световните шампиони Минерва Хазе и Никита Володин донесоха златото на Германия с 213,08 точки.

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