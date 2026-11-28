Алис Робинсън спечели гигантския слалом в Килингтън, Шифрин остана втора

Новозеландката Алис Робинсън спечели гигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Килингтън (САЩ). Звездата на домакините Микаела Шифрин остана втора, след като победата ѝ се изплъзна при завръщането на пистата, където претърпя тежко падане преди две години.

Алис Робинсън завърши с общо време 2:03.02 минути, след като беше втора в първия манш с 1:01.62 и 12-а във втория с 1:01.40. Така тя записа осма победа в кариерата си и седма в дисциплината.

Шифрин водеше пред Робинсън с 0,39 секунди след първия манш, но във втория условията се влошиха. Мъглата ограничаваше видимостта, с изключение на подножието на хълма. Американката кара предпазливо, даде едва 23-о време и остана на 0.11 секунди от победителката. Пола Молцан, която спечели първия за сезона гигантски слалом в Зьолден (Австрия), завърши на подиума. Тя има пасив от 0.54 секунди.

Шифрин не е печелила в осем състезания по гигантски слалом в кариерата си в Килингтън, където има шест успеха в слалома. Американката, която държи рекорда от 110 победи за Световната купа, за последно триумфира в гигантски слалом в Линц, Австрия, през декември 2023 година.

Родената в Колорадо Шифрин се завърна тук за първи път, откакто получи дълбока прорезна рана, когато се удари в предпазните мрежи по време на гигантския слалом през 2024 година. Тя прекара седмици лечение и трябваше да се справи с посттравматично стресово разстройство, свързано с тежкия инцидент.

Американката спечели девет от десет слалома за Световната купа миналия сезон. Тя също така взе олимпийско злато в слалома през февруари на Игрите в Милано-Кортина. Шесткратната носителка на Големия кристален глобус започна сезона с гигантския слалом в Зьолден, където се класира седма.

Шифрин реши да промени фокуса си този сезон, като даде приоритет на гигантския и супергигантския слалом пред своята коронна дисциплина - слалом. Първият ѝ слалом за сезона ще бъде в неделя в Килингтън.

В генералното класиране след четири старта начело е Лара Колтури (Албания) с 286 точки, пред Ема Айхер (Германия) с 204, Сара Хектор (Швеция) със 186 и други.

За малкия кристален глобус в дисциплината лидерка е Пола Молцан (САЩ) със 160 точки.

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