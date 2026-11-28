България завърши 13-а в смесената щафета на старта на Световната купа по биатлон

България зае 13-о място в смесената щафета в Контиолахти (Финландия), с която започна сезонът за Световната купа по биатлон. Лора Христова, Милена Тодорова, Владимир Илиев и Васил Зашев финишираха за 1:12:46,4 ч. Българите използваха общо 10 допълнителни патрона и избегнаха наказателната обиколка.

На първи пост Христова изразходва само един допълнителен патрон при втората си стрелба. Тодорова също се нуждаеше от един резервен патрон и напусна рубежа осма след втората си стрелба. Илиев използва два допълнителни патрона при първото си посещение на рубежа, стреля без грешка при второто и предаде щафетата на 11-а позиция. На последния пост Зашев използва шест резервни патрона и финишира 13-и.

Норвегия спечели с време 1:09:00,6 ч. Марте Крокстад Йохансен, Марен Елмесет Киркайде, Йохан-Олав Ботн и Ветле Кристиансен използваха общо пет допълнителни патрона. Франция завърши втора на 10,3 секунди с четири резервни патрона и без наказателна обиколка. Германия зае третото място на 31,8 секунди от победителите след осем допълнителни патрона и две наказателни обиколки.

От 22 щафети на старта 17 стигнаха до финала.

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