Исторически кошмар за Лукас Петков в Бундеслигата

Елверсберг на Лукас Петков беше унижен с 5:0 от Кьолн като гост в среща от 11-тия кръг на Бундеслигата. Така това се превърна в най-тежката загуба в историята на тима в германския елит. Българският национал беше титуляр и изкара целия двубой.

Досега Елвербсерг имаше поражение с четири гола разлика (0:4 срещу РБ Лайпциг), но рекордът беше “подобрен”. За това се “погрижиха” Мариус Бюлтер, който наниза хеттрик, както и националът на Германия Саид Ел Мала, добавил два гола.

Още до почивката резултатът беше 3:0 за Кьолн след попадения на Бюлтер (8’, 39’) и Ел Мала (16’). В 63-тата Бюлтер се разписа още веднъж, а пет минути по-късно това стори и Ел Мала.

Победата за “козлите” идва след пет поредни техни срещи в Бундеслигата без успех. Със спечелените три точки те се изравниха с Елверсберг, който вече има пет поражения в последните си шест мача.

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