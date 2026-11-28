Хеттрик на Бобчек донесе на Фрозиноне шеста поредна домакинска победа

След две поредни загуби при гостуванията си Фрозиноне се завърна на своя стадион, където се представя коренно различно. Тимът на Масимилиано Алвини записа шеста поредна домакинска победа в Серия А, след като победи Парма с 3:0. И трите гола бяха дело на Томаш Бобчек, който ги отбеляза през второто полувреме. Успехът изкачи новака до шестото място в класирането. Парма записа шеста загуба в последните си осем мача и се озова в зоната на изпадащите.

Играчите на Фрозиноне бяха амбицирани да се реваншират за тежката загуба от Милан преди седмица и стартираха силно. Удари на Ойоно и Мазини не затрудниха вратаря на гостите, а пред другата врата Неста Елфеж пропусна отлична възможност, като ударът му бе спрян на голлинята. Малко преди почивката Монтеризи бе близо до откриване на резултата, но силният му удар с глава мина над вратата.

Nel segno di Bobček! 🎩🇸🇰 Il Frosinone supera il Parma 3-0 grazie alla tripletta dell'attaccante slovacco! 🟡🔵 #FrosinoneParma #SerieAEnilive https://t.co/uBV5gGyHmW — Lega Serie A (@SerieA) November 28, 2026

Домакините имаха предимство и в началото на втората част. Атаките им дадоха резултат в 55-ата минута, когато Бобчек откри резултата. Фрозиноне бързо стигна до второ попадение шест минути по-късно. Тогава центриране на Мазини стигна до Бобчек, който с удар от въздуха удвои преднината. Тимът на Алвини продължи да доминира и Бобчек оформи своя хеттрик в 79-ата минута.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago