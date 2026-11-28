След две поредни загуби при гостуванията си Фрозиноне се завърна на своя стадион, където се представя коренно различно. Тимът на Масимилиано Алвини записа шеста поредна домакинска победа в Серия А, след като победи Парма с 3:0. И трите гола бяха дело на Томаш Бобчек, който ги отбеляза през второто полувреме. Успехът изкачи новака до шестото място в класирането. Парма записа шеста загуба в последните си осем мача и се озова в зоната на изпадащите.
Играчите на Фрозиноне бяха амбицирани да се реваншират за тежката загуба от Милан преди седмица и стартираха силно. Удари на Ойоно и Мазини не затрудниха вратаря на гостите, а пред другата врата Неста Елфеж пропусна отлична възможност, като ударът му бе спрян на голлинята. Малко преди почивката Монтеризи бе близо до откриване на резултата, но силният му удар с глава мина над вратата.
Домакините имаха предимство и в началото на втората част. Атаките им дадоха резултат в 55-ата минута, когато Бобчек откри резултата. Фрозиноне бързо стигна до второ попадение шест минути по-късно. Тогава центриране на Мазини стигна до Бобчек, който с удар от въздуха удвои преднината. Тимът на Алвини продължи да доминира и Бобчек оформи своя хеттрик в 79-ата минута.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago