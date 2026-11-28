Издънка на Бетис оформи топ 3 в Ла Лига още сега

Устременият към челните позиции Бетис допусна неочаквана домакинска загуба с 0:1 от Райо Валекано в среща от 14-тия кръг на Ла Лига. Националът Хорхе де Фрутос реализира единствения гол в 72-рата минута.

Така севилци пропуснаха да притиснат третия в класирането Атлетико Мадрид и вече рискуват да се натрупа разлика между тях и тимовете от топ 3. Поражението е трето за Бетис от началото на първенството, като две от тях бяха вкъщи. Неуспехът идва дни след победата над Слован (Братислава) в Шампионската лига.

Тези три точки са крайно важни за Райо, който преди началото на мача беше с равен актив с първия отбор под чертата. Хубавото за столичани е, че са и с мач по-малко.

Бетис сам си е виновен за загубата, защото изигра един от най-слабите си двубои в последно време. Още при 0:0 гостите удариха две греди, но в крайна сметка стигнаха до чаканото попадение.

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