Татяна Янева е треньор №1 на национално ниво по художествена гимнастика за втора поредна година

Татяна Янева от клуб по художествена гимнастика Левски е треньор номер 1 на национално ниво по художествена гимнастика за втора поредна година, съобщиха от Треньорската комисия към БФХГ.

С актив от 333.5 точки тя отново оглавява класацията, както беше и през 2025 година.

Габриела Грошева от Левски заема второто място с 328 точки, а Ромина Божилова от клуб Илиана е треньор номер 3 на национално ниво за тази година с 304 точки. Божилова, носителка на отличието за 2023-а, отново е сред тримата най-успешни специалисти на национално ниво.

Десислава Игнатова, Денислава Начева и Биляна Везирска са носителките на отличието „Млад треньор на годината 2026“, присъдено от Треньорската комисия.

Пълно класиране:

1. Татяна Янева (Левски) - 333,5 точки

2. Габриела Грошева (Левски) - 328

3. Ромина Божилова (Илиана) - 304

4. Любомира Казанова (Илиана) - 267,5

5. Евелина Ананиева (Левски) - 235,5

6. Марияна Памукова (Левски-Триадица) - 183,5

7. Мария Кънчева (Левски-Триадиц“) - 180

8. Теодора Граматикова (Теа Денс) - 167

9. Марина Грозданова (Левски - Триадица) - 142,5

10. Савина Ганчева (Етър) - 130,6

11. Силвена Чернева (Тракия) - 125

12. Дарина Василева (Грация) - 121,5

13. Нина Саръсакалова (Тракия) - 118,5

14. Анета Гайдаджиева (Тракия) - 105,5

15. Анета Авакян (Нюанс-НСА) - 101

16. Цветелина Арсенова (Нюанс-НСА) - 48,5

17. Искра Василева (Аурора) - 16

Зад всеки успех стоят безброй часове в залата, лишения, усилия, силна воля и хора, които влагат сърцето и душата си в развитието на своите състезателки. Всеки треньор заслужава уважение и признание за своя принос към развитието на художествената гимнастика и изграждането на бъдещите шампиони.

"Българска федерация по художествена гимнастика поздравява призьорите, всички номинирани треньори и техните спортни клубове, и изказва своята признателност към цялата треньорска общност за положения труд, професионализма и всеотдайността през изминалата състезателна година", заявиха от централата в социалните мрежи.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google