Татяна Янева от клуб по художествена гимнастика Левски е треньор номер 1 на национално ниво по художествена гимнастика за втора поредна година, съобщиха от Треньорската комисия към БФХГ.
С актив от 333.5 точки тя отново оглавява класацията, както беше и през 2025 година.
Габриела Грошева от Левски заема второто място с 328 точки, а Ромина Божилова от клуб Илиана е треньор номер 3 на национално ниво за тази година с 304 точки. Божилова, носителка на отличието за 2023-а, отново е сред тримата най-успешни специалисти на национално ниво.
Десислава Игнатова, Денислава Начева и Биляна Везирска са носителките на отличието „Млад треньор на годината 2026“, присъдено от Треньорската комисия.
Пълно класиране:
1. Татяна Янева (Левски) - 333,5 точки
2. Габриела Грошева (Левски) - 328
3. Ромина Божилова (Илиана) - 304
4. Любомира Казанова (Илиана) - 267,5
5. Евелина Ананиева (Левски) - 235,5
6. Марияна Памукова (Левски-Триадица) - 183,5
7. Мария Кънчева (Левски-Триадиц“) - 180
8. Теодора Граматикова (Теа Денс) - 167
9. Марина Грозданова (Левски - Триадица) - 142,5
10. Савина Ганчева (Етър) - 130,6
11. Силвена Чернева (Тракия) - 125
12. Дарина Василева (Грация) - 121,5
13. Нина Саръсакалова (Тракия) - 118,5
14. Анета Гайдаджиева (Тракия) - 105,5
15. Анета Авакян (Нюанс-НСА) - 101
16. Цветелина Арсенова (Нюанс-НСА) - 48,5
17. Искра Василева (Аурора) - 16
Зад всеки успех стоят безброй часове в залата, лишения, усилия, силна воля и хора, които влагат сърцето и душата си в развитието на своите състезателки. Всеки треньор заслужава уважение и признание за своя принос към развитието на художествената гимнастика и изграждането на бъдещите шампиони.
"Българска федерация по художествена гимнастика поздравява призьорите, всички номинирани треньори и техните спортни клубове, и изказва своята признателност към цялата треньорска общност за положения труд, професионализма и всеотдайността през изминалата състезателна година", заявиха от централата в социалните мрежи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google