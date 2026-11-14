Убедителна победа за Миньор като гост на Етрополе

Миньор (Перник) продължава с победната си серия в Югозападната Трета лига. Тимът надделя с категоричното 5:0 като гост на Етрополе в сблъсък от 17-ия кръг на шампионата. Това е четвърти пореден успех за „чуковете“, които записаха 13 победи, 3 равенства и само 1 загуба на средата на сезона. С актив от 42 точки те са убедителни лидери пред ФК Банско.

Гостите поведоха в 21-ата минута чрез Мишел Гонсалес. Шест по-късно хубав удар на Светослав Диков премина покрай вратата. В 37-ата минута Диков беше фаулиран в наказателното поле, но Християна Гутева не посочи бялата точка. Логичното се случи в 40-ата минута. Антонио Валериев центрира отдясно и Диков от въздуха покачи на 2:0.

Три минути след почивката Валериев засече центриране отдясно, топката рикошира в бранител в прехвърли вратаря за 3:0. В 57-ата минута Диков отбеляза втория си гол след асистенция на Димитър Савов. Крайният резултат оформи Мишел Гонсалес след контраатака и асистенция на Валериев в 75-ата минута.

В следващия кръг тимът гостува на друг от новаците в групата – Национал (София). Срещата е в събота, 21-ви ноември, от 14 часа.

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