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Капитанът на Миньор се завръща

  • 13 ное 2026 | 17:22
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Капитанът на Миньор се завръща

Лидерът в Югозападната Трета лига Миньор (Перник) гостува на новака Етрополе в среща от 17-ия кръг на шампионата. Двубоят е утре, 14-ти ноември, от 14 часа. „Чуковете“ ще преследват своята четвърта поредна победа в първенството, с която минимум да запазят аванса си от четири точки пред най-близкия преследвач. За целта те ще могат да разчитат на своя капитан Александър Александров, който се завръща след контузия.

Аут обаче остава Румен Рангелов, който пропуска втори пореден двубой поради травма. Момчетата на Румен Трифонов ще разчитат на мощната подкрепа на своите фенове за пореден мач. Това е и последен двубой преди преполовяването на кампанията, тъй като още в следващия кръг Миньор ще играе за втори път с Национал (София).

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