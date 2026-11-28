MVP Николай Колев: Работим здраво и по правилния начин! Очакваме с нетърпение ШЛ

Българският национал Николай Колев изигра великолепен мач за Панатинайкос в първенството на Гърция.

MVP Николай Колев с 8 блока и 14 точки при разгром на Панатинайкос

Централният блокировач бе с основен принос за категоричния успех на „зелените“, които разгромиха Милон като гости с 3:0 (25:14, 25:17, 25:13) пред 450 зрители.

Николай Колев стана най-резултатен в двубоя с 14 точки (8 блока, 1 ас, 50% ефективност в атака – +10) и логично бе избран за MVP.

Най-полезният играч (MVP) в мача, Николай Колев, заяви:

„Всички в клуба, както и съотборниците ми, ми помогнаха да се адаптирам в Панатинайкос. Много съм доволен. Работим здраво и по правилния начин. Чувстваме се много добре подготвени и очакваме с нетърпение началото на мачовете ни в Шампионската лига. Вярваме, че предвид групата, в която сме, имаме добри шансове и сме способни да постигнем големи неща.“

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