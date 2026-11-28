MVP Николай Колев с 8 блока и 14 точки при разгром на Панатинайкос

Българският национал Николай Колев изигра великолепен мач за Панатинайкос в първенството на Гърция.

MVP Николай Колев: Работим здраво и по правилния начин! Очакваме с нетърпение ШЛ

Централният блокировач бе с основен принос за категоричния успех на „зелените“, които разгромиха Милон като гости с 3:0 (25:14, 25:17, 25:13) пред 450 зрители.

Николай Колев стана най-резултатен в двубоя с 14 точки (8 блока, 1 ас, 50% ефективност в атака – +10) и логично бе избран за MVP.

Украинецът Дмитро Янчук добави 12 точки (2 блока, 1 ас, 69% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане – +9).

Датчанинът Расмус Бройнинг-Нилсен завърши с 11 точки (1 блок, 1 ас, 53% ефективност в атака – +3).

За домакините от Милон кубинецът Фернандо Ернандес бе най-резултатен с 12 точки (52% ефективност в атака).

Другият българин в двубоя – Марио Петков, остана неизползвана резерва за Милон.

Панатинайкос имаше огромно превъзходство на блокада (17:2), както и от начален удар (8:0 аса).

Срещата от 6-ия кръг продължи едва 71 минути, а Николай Колев заслужено бе избран за MVP на двубоя.

Панатинайкос записа 6-ата си поредна победа и оглавява временното класиране с 16 точки. Милон заема 11-о място с 2 точки.

ГЪРЦИЯ, NOVIBET VOLLEY LEAGUE – 6-И КРЪГ

МИЛОН – ПАНАТИНАЙКОС 0:3 (14:25, 17:25, 13:25)

МИЛОН: Ренет Ванкер 1, Либерман Агамеi 1, Милaд Ебадипур 3, Йоргос Манделидис, Димитрис Теодосис 1, Фернандо Ернандес 12 - Спирос Велудис-либеро (Минас Арапакис, Ангелос Стателос 2, Никос Дороватас, Емануил Удзис, Лефтерис Пападопулос)

Старши треньор: КОНСТАНТИНОС ХРИСТОФИДЕЛИС

ПАНАТИНАЙКОС: Лука Спирито 3, Расмус Бройнинг-Нилсен 11, Дмитро Янчук 12, Хараламбос Андреопулос 8, Патрик Гасман 6, НИКОЛАЙ КОЛЕВ 14 - Арис Хандринос-либеро – (Ставрос Касабалис, Ангелос Мандиларис)

Старши треньор: ДИМИТРИС АНДРЕОПУЛОС.

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