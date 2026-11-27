АТР: Движим се в правилната посока

Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP) може да е осигурила рекордни увеличения на приходите от партньорски сделки в размер от над 100 милиона долара, но трябва да се консолидират фрагментираните медийни и спонсорски права в бъдещето, смята главният търговски директор на организацията Даниеле Сано.

По-рано през месеца ръководният орган на мъжкия тенис одобри създаването на ATP Ventures - структура, която ще обедини различните договорености на Тура относно правата, считано от началото на 2028 година.

"Поставяме много пари на масата. Това ще ни позволи да бъдем по-силни на пазара и да говорим в единен глас, вместо с три. И това просто показва, че се движим в правилната посока - продължаваме последователно да вървим към интегриране, консолидиране и обединяване, като в крайна сметка целта е да се намали фрагментацията", обясни Сано в интервю пред агенция Ройтерс.

За разлика от други спортове като Формула 1, тенисът няма единен притежател на търговските права. ATP и WTA управляват съответно мъжкия и женския тур, а World Tennis ръководи спорта в световен мащаб, включително отборните състезания като Купа "Дейвис", докато четирите турнира от Големия шлем се организират независимо от останалите.

ATP е увеличила трикратно приходите си от партньорства – от 35,4 млн. долара през 2022-а до 110 млн. долара през 2026-а. Сред спонсорите на организацията са производителят на часовници Rolex и частната банка Julius Baer, като многогодишното споразумение с последната ще влезе в сила през 2027 година.

"Прогнозираме двуцифрен ръст през 2027 година, така че перспективите изглеждат много добри. Вече водим няколко паралелни преговори с различни потенциални партньори за следващите две до три години", добави италианецът.

Организацията наскоро представи и следващия етап от стратегическата си инициатива OneVision, според която общият размер на възнагражденията за тенисистите се очаква да надхвърли 350 млн. долара от 2028-а нататък.

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