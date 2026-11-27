Камен Иванов и Илина Илиева станаха държавни шампиони до 16 г.

Камен Иванов (Изида) при юношите и Илина Илиева (Виа тенис стар) при девойките спечелиха титлите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис в зала за юноши и девойки до 16-годишна възраст. Надпреварата се проведе при отлични условия и организация на базата на ТК „Изида“ в Добрич.

В спор за първото място на сингъл при юношите Камен Иванов (Изида) победи Мартин Валеов (Виа тенис стар) с 6:4, 6:4. На трето място се класираха Якоб Ясин (Макс Про 2020) и Андрей Грозданов (Пазарджик).

На финала на сингъл при девойките Илина Илиева (Виа тенис стар) се наложи над Рая Маркова (Августа Траяна) с 6:2, 6:3. На трето място са Мелани Стоичкова (Виа тенис стар) и Симона Попова (Пловдив 1981).

На финала на двойки при юношите Мартин Валеов (Виа тенис стар)/Филип Ненчев (Раковски Бомел-9) спечелиха с 6:2, 6:3 срещу Мартин Желев (Виа тенис стар)/Емил Алексиев (Виа тенис стар).

На двойки при девойките Мария-Магдалена Янакиева (Хасково 2015)/Рая Маркова (Августа Траяна) победиха с 1:6, 6:2, 12:10 Мелани Стоичкова (Виа тенис стар)/Симона Попова (Пловдив 1981).

Директор на турнира беше Владислав Матеев, а главен съдия – Глория Стоянова.

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