Защитникът Морган Райли с юбилеен гол №100 и дубъл при победа на Торонто в Бостън

Торонто Мейпъл Лийфс постигна втора поредна победа в Националната хокейна лига, след като надделя с 3:1 като гост над Бостън Бруинс в зала „Ти Ди Гардън“. Големият герой за канадския тим бе защитникът Морган Райли, който откри головата си сметка за сезона с две попадения, докато домакините претърпяха тежък удар със загубата на звездата си Давид Пастърнак поради травма.

За Торонто това бе втори последователен успех след кошмарната серия от девет поредни загуби. Отборът подобри баланса си на 10 победи, 14 поражения и 3 загуби след продължение или дузпи.

„Моментът е изключително важен за нас, сподели Райли след мача. - Предвид начина, по който се развиваха нещата напоследък, правим всичко възможно да променим курса и да заиграем по-добре. Последните две срещи са много добър знак.“

100 GOALS FOR RIELLY🔥 Morgan Rielly's second of the game is his 100th career goal👏 #NHL https://t.co/ZDAkG5azpp — TSN (@TSN_Sports) November 27, 2026

Завръщане след отсъствие от седем срещи заради контузия в долната част на тялото направи Колтън Сисонс, който се отличи с гол и асистенция. Успехът бе първи случай от края на октомври насам, в който тимът на Торонто печели последователни двубои. На вратата Антъни Столарз се представи стабилно и отрази 28 удара.

„Началото е добро, добави Райли с поглед към следващия двубой срещу Питсбърг Пенгуинс в събота. - Искаме да надградим над тези две победи и да наваксаме изоставането. Хубаво е, че веднага след победа имаме шанс отново да излезем на леда.“

COLTON SISSONS SNIPE WITH A SWEET FEED FROM GAVIN MCKENNA! 2 GOAL LEAD FOR THE BUDS! https://t.co/5B63e4oKQM — Maple Leafs Hotstove (@LeafsNews) November 27, 2026

Райли похвали и съотборника си Сисонс: „Той е страхотен. Представя се забележително за нас и трябва да продължим да го подкрепяме, както и вратаря Сергей Бобровски, и да вървим напред.“

Второто попадение на Райли в двубоя имаше и юбилейна стойност – неговият 100-тен гол в 14-годишната му кариера в НХЛ, преминала изцяло в редиците на Торонто. „Чувството е страхотно. Знам, че звучи банално, но в действителност не прекарваш много време в мисли за тези статистики“, коментира бранителят.

Кейси Мителщад отбеляза единствения гол за Бостън, а Джеръми Суейман направи 15 спасявания. „Мечоците“ изпаднаха в мини-криза с две последователни загуби и общо пет поражения в последните си седем срещи, с баланс 15-9-1.

Casey Mittelstadt gives Boston the lead less than seven minutes into the game🚨 #NHL https://t.co/LSqbDBU88X — TSN (@TSN_Sports) November 27, 2026

В края на първата третина Давид Пастърнак се контузи и не се появи повече в игра.

Треньорът на домакините Марко Щурм заяви след срещата: „Все още нямаме новини. Става дума за травма в долната част на тялото. Лекарите правят изследвания и утре ще знаем повече.“

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