Колорадо навакса три гола пасив и победи Уайлд след дузпи

Отборът на Колорадо Аваланч сътвори паметен обрат в края на третата третина, заличавайки изоставане от три попадения, за да надделее над Минесота Уайлд след изпълнение на дузпи.

Щурмът на домакините започна в 13:37 минута на последната част, когато Девън Тейвс намали резултата на 1:3 с точен китков удар. В 16:01 минута Артури Лехконен отклони изстрел на Кейл Макар за 2:3, а малко след това Ти Джей Хюз възстанови равенството (3:3) с мощен шут от синята линия през трафик от играчи пред вратата.

T.J. HUGHES GOES BAR DOWN TO SEND THIS GAME TO OVERTIME!!! Talk about a comeback for the @Avalanche 😤 https://t.co/sFAJ3j92zW — NHL (@NHL) November 27, 2026

„Не знаех накъде отива подскачащата шайба, беше почти като неконтролируем удар“, коментира авторът на изравнителното попадение Хюз. „Просто се опитах да я насоча към вратата с надеждата някой да я отклони или да попречи на видимостта на вратаря. Надявах се на най-доброто и се радвам, че влезе.“

Смелото тактическо решение да се потърси ранно изтегляне на вратаря и игра с човек повече на леда се оказа решаващо.

„Не знам колко пъти съм правил подобен ход в кариерата си, но не е често, заяви наставникът Беднар. - При численото ни предимство успявахме да създадем напрежение и шансове, особено при предходната възможност, макар и без гол. Времето обаче изтичаше и часовникът ни притискаше. Прецених, че това е най-добрата възможност, която можехме да получим, за да вземем предимство, и просто го направихме.“

При последвалите дузпи Макар беше единственият точен изпълнител в четирите рунда, осигурявайки победата за Аваланч. С този успех отборът (15-7-3) записа трета поредна победа и общо шеста в последните си осем срещи. Вратарят Блекууд се отличи с 19 спасявания.

THE AVS WERE DOWN 3-0 IN THE THIRD!! 🤯 Cale Makar caps off a crazy comeback with this beautiful goal in the shootout! https://t.co/0vHJ3GXfqA — NHL (@NHL) November 27, 2026

„Хареса ни играта ни през първите две третини и знаехме, че има още много време, независимо че изоставахме с 0:3 преди третата част, сподели Габриел Ландеског. - Отдавна ни се полагаше подобен обрат. Много момчета положиха огромни усилия, а Блекууд направи страхотни спасявания. Упоритият труд дава резултат и ние нито за миг не спряхме да вярваме.“

За състава на Минесота (18-4-6), който регистрира второ поредно поражение и трета загуба в последните си четири мача, Йоел Ериксон Ек се отчете с два гола, а Блейк Коулман добави попадение и асистенция. Вратарят Йеспер Валстед спаси 28 удара.

„В момента е тежко, призна Валстед. - Не знам какво точно се случи. Всичко стана много бързо. Изглеждаше, че те имаха много по-голямо желание да атакуват нашата врата, отколкото ние да ги спрем. Щом усетиха възможността, те натрупаха енергия и просто се впуснаха напред."

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