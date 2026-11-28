Отборът на Колорадо Аваланч сътвори паметен обрат в края на третата третина, заличавайки изоставане от три попадения, за да надделее над Минесота Уайлд след изпълнение на дузпи.
Щурмът на домакините започна в 13:37 минута на последната част, когато Девън Тейвс намали резултата на 1:3 с точен китков удар. В 16:01 минута Артури Лехконен отклони изстрел на Кейл Макар за 2:3, а малко след това Ти Джей Хюз възстанови равенството (3:3) с мощен шут от синята линия през трафик от играчи пред вратата.
„Не знаех накъде отива подскачащата шайба, беше почти като неконтролируем удар“, коментира авторът на изравнителното попадение Хюз. „Просто се опитах да я насоча към вратата с надеждата някой да я отклони или да попречи на видимостта на вратаря. Надявах се на най-доброто и се радвам, че влезе.“
Смелото тактическо решение да се потърси ранно изтегляне на вратаря и игра с човек повече на леда се оказа решаващо.
„Не знам колко пъти съм правил подобен ход в кариерата си, но не е често, заяви наставникът Беднар. - При численото ни предимство успявахме да създадем напрежение и шансове, особено при предходната възможност, макар и без гол. Времето обаче изтичаше и часовникът ни притискаше. Прецених, че това е най-добрата възможност, която можехме да получим, за да вземем предимство, и просто го направихме.“
При последвалите дузпи Макар беше единственият точен изпълнител в четирите рунда, осигурявайки победата за Аваланч. С този успех отборът (15-7-3) записа трета поредна победа и общо шеста в последните си осем срещи. Вратарят Блекууд се отличи с 19 спасявания.
„Хареса ни играта ни през първите две третини и знаехме, че има още много време, независимо че изоставахме с 0:3 преди третата част, сподели Габриел Ландеског. - Отдавна ни се полагаше подобен обрат. Много момчета положиха огромни усилия, а Блекууд направи страхотни спасявания. Упоритият труд дава резултат и ние нито за миг не спряхме да вярваме.“
За състава на Минесота (18-4-6), който регистрира второ поредно поражение и трета загуба в последните си четири мача, Йоел Ериксон Ек се отчете с два гола, а Блейк Коулман добави попадение и асистенция. Вратарят Йеспер Валстед спаси 28 удара.
„В момента е тежко, призна Валстед. - Не знам какво точно се случи. Всичко стана много бързо. Изглеждаше, че те имаха много по-голямо желание да атакуват нашата врата, отколкото ние да ги спрем. Щом усетиха възможността, те натрупаха енергия и просто се впуснаха напред."Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google