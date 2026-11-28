Радослав Янков пети в първия старт за Световната купа

Радослав Янков завърши на пето място в паралелния гигантски слалом в първия старт за сезона от Световната купа по алпийски сноуборд в Сноу Жуи (Китай).

36-годишният Янков, който завърши седми в квалификациите, елиминира в първия кръг австриеца Александър Пайер, който три врати преди финала в опит да навакса изоставането си излезе от трасето си и бутна българина, заради което беше дисквалифициран.

На четвъртфиналите Янков се изправи срещу двукратния олимпийски шампион от Пекин 2022 и от Милано-Кортина 2026 Бенямин Карл (Австрия), втори от пресявките. Двамата се движеха изключително равностойно по цялото трасе, но в края 41-годишният Карл все пак взе минимален аванс и финишира с преднина от 15 стотни от секундата.

Янков беше единствения български представител в първия кръг от сезона.

Носителят на Световната купа в предишните два сезона Маурицио Бормолини (Италия) не успя да преодолее квалификациите, като остана на 21-о място.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google