Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мач от редовния сезон:
Бостън – Торонто – 1:3
Нешвил – Юта – 5:6 след дузпи
Ню Джърси – Калгари – 5:3
Сейнт Луис – Далас – 5:3
Кълъмбъс – Детройт – 0:2
Филаделфия – Ванкувър – 5:2
Тампа Бей – Отава – 2:6
Вашингтон – Флорида – 2:3
Анахайм – ЛА Кингс – 3:5
Минесота – Колорадо – 3:4 след дузпи
Сан Хосе – Вегас – 4:1
Чикаго – НЙ Рейнджърс – 2:1
НЙ Айлендърс – Уинипег – 1:3
Бъфало – Питсбърг – 3:6
Едмънтън – Сиатъл – 2:4Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google