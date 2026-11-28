Радо Янков доволен от представянето си в Китай

Българският сноубордист Радослав Янков е доволен от първия си старт за сезона за Световната купа.

Янков завърши пети в паралелния гигантски слалом в откриващото състезание от кампанията за Кристалния глобус в алпийския сноуборд в Сноу Жуи (Китай).

Радослав Янков пети в първия старт за Световната купа

"Здравейте от Сноу Жуи. Преди броени минути приключи първия за сезона старт от Световната купа по сноуборд. Завърших пети, едно много добро класиране и знак, че формата е там, където трябва да бъде. Доволни сме. Сега следват няколко тренировъчни дни и към следващите стартове на 5 и 6 декември в китайския курорт Милин. Стискайте палци. Българите можем", заяви 36-годишният сноубордист кратко видео интервю за Българската федерация по ски.

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