Сам Бенет отбеляза победното попадение само 24 секунди преди края на редовното време, за да донесе впечатляващ обрат за Флорида Пантърс при гостуването на Вашингтон Кепиталс с 3:2 в "Кепитал Уан Арена".
Матю Ткачък овладя шайбата край дясната мантинела и стреля към вратата, където пред мрежата Бенет отклони с ръба на стика си в 19:36 минута на третата третина. След видеоповторение за евентуален пас с ръка попадението беше окончателно зачетено.
„Натискахме здраво в тяхната зона,“ заяви Бенет. - Брейди Ткачък подаде отлично към Матю, който насочи шайбата към вратата. Аз просто се борех за позиция отпред и това бе от онези положения, в които тя просто се отбива от теб и влиза. Но с радост приемаме такъв гол.“
Щурмът на шампионите стартира малко по-рано, когато Еети Луостаринен възстанови равенството за 2:2 в 15:42 минута. Той получи пас от Брад Маршанд на върха на левия кръг и преодоля Логан Томпсън с прецизен китков удар.
За тима на Пантърс се разписа и Аарън Екблад. Флорида вече има актив от 15-8-3, записвайки трета поредна победа и спечелени точки в седем от последните си осем срещи (6-1-1). Братята Матю и Брейди Ткачък се отличиха с по две асистенции, а стражът Якоб Маркстрьом отрази 24 изстрела.
„Мачът беше изключително завързан и оспорван, добави Бенет. - Съперникът игра здраво, както и ние. Беше страхотно да видим как никой не се предаде до последната секунда. Смятам, че и четирите ни звена се представиха отлично, свършиха своята работа и помогнаха за победата.“
Коул Хътсън вкара и двата гола за Вашингтон, докато Томпсън се отчете с 28 спасявания. За столичани това бе шесто поражение в редовното време за последните седем двубоя, оставяйки ги с баланс от 11-12-0.
„Смятам, че направихме добри неща в третата третина, поведохме в резултата, но след това подходихме неправилно в няколко ситуации и те завършиха в нашата мрежа,“ коментира старши треньорът на Кепиталс Спенсър Карбъри.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google