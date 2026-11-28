Гол на Сам Бенет 24 секунди преди сирената донесе победата на Флорида над Вашингтон

Сам Бенет отбеляза победното попадение само 24 секунди преди края на редовното време, за да донесе впечатляващ обрат за Флорида Пантърс при гостуването на Вашингтон Кепиталс с 3:2 в "Кепитал Уан Арена".

Матю Ткачък овладя шайбата край дясната мантинела и стреля към вратата, където пред мрежата Бенет отклони с ръба на стика си в 19:36 минута на третата третина. След видеоповторение за евентуален пас с ръка попадението беше окончателно зачетено.

SAM BENNETT 🗣️ He scores late in regulation to break the tie and give the @FlaPanthers the W! https://t.co/sYiLqJ5MV8 — NHL (@NHL) November 27, 2026

„Натискахме здраво в тяхната зона,“ заяви Бенет. - Брейди Ткачък подаде отлично към Матю, който насочи шайбата към вратата. Аз просто се борех за позиция отпред и това бе от онези положения, в които тя просто се отбива от теб и влиза. Но с радост приемаме такъв гол.“

Щурмът на шампионите стартира малко по-рано, когато Еети Луостаринен възстанови равенството за 2:2 в 15:42 минута. Той получи пас от Брад Маршанд на върха на левия кръг и преодоля Логан Томпсън с прецизен китков удар.

Florida goal! Scored by Eetu Luostarinen with 04:18 left in the 3rd. Assisted by Brad Marchand and Anton Lundell. WSH: 2 | FLA: 2 #FLAvsWSH #ALLCAPS #FlaPanthers https://t.co/X1jhgkT6dL — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 27, 2026

За тима на Пантърс се разписа и Аарън Екблад. Флорида вече има актив от 15-8-3, записвайки трета поредна победа и спечелени точки в седем от последните си осем срещи (6-1-1). Братята Матю и Брейди Ткачък се отличиха с по две асистенции, а стражът Якоб Маркстрьом отрази 24 изстрела.

Power play goal for Florida! Scored by Aaron Ekblad with 15:09 left in the 2nd. Assisted by Brady Tkachuk and Matthew Tkachuk. WSH: 1 | FLA: 1 #FLAvsWSH #ALLCAPS #FlaPanthers https://t.co/e2F7PlvScg — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 27, 2026

„Мачът беше изключително завързан и оспорван, добави Бенет. - Съперникът игра здраво, както и ние. Беше страхотно да видим как никой не се предаде до последната секунда. Смятам, че и четирите ни звена се представиха отлично, свършиха своята работа и помогнаха за победата.“

Коул Хътсън вкара и двата гола за Вашингтон, докато Томпсън се отчете с 28 спасявания. За столичани това бе шесто поражение в редовното време за последните седем двубоя, оставяйки ги с баланс от 11-12-0.

COLE HUTSON CONTINUES TO AMAZE US 👏 https://t.co/50yyGIFxWi — NHL (@NHL) November 27, 2026

„Смятам, че направихме добри неща в третата третина, поведохме в резултата, но след това подходихме неправилно в няколко ситуации и те завършиха в нашата мрежа,“ коментира старши треньорът на Кепиталс Спенсър Карбъри.

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