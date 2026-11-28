Щюцле блесна с два гола, Отава разби Тампа Бей

Тим Щюцле реализира два гола, а Отава Сенатърс постигна категорична победа с 6:2 като гост срещу Тампа Бей Лайтнинг в зала „Бенчмарк Интернешънъл Арена“ в петък вечер.

Майкъл Амадио се отличи с попадение и две асистенции, докато Ридли Грейг и Клод Жиру добавиха по един гол и едно голово подаване за Сенатърс, които вече имат баланс от 17-7-3 и спечелиха осем от последните си единадесет двубоя (8-1-2). Вратарят Линус Улмарк се намеси решително, отразявайки 18 изстрела към мрежата си.

Ottawa goal! Scored by Tim Stützle with 02:23 left in the 2nd. Assisted by Fabian Zetterlund and Dylan Cozens. TBL: 0 | OTT: 4 #OTTvsTBL #GoBolts #GoSensGo https://t.co/xIS1HnHiEd — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 27, 2026

„Смятам, че се защитавахме много концентрирано и умно“, коментира старши треньорът на Отава Травис Грийн. „Направихме стабилни отигравания в собствената си зона, за да изнасяме топката чисто. Това беше наистина много силен мач от самото начало до последния съдийски сигнал.“

За домакините от Тампа Бей (15-8-2) Джейк Гюнцел вкара и двата гола. Това бе трета поредна загуба за тима, който завърши поредицата си от шест последователни домакински срещи с разочароващ актив от две победи и четири поражения. Денис Хилдеби спаси 15 удара на вратата на Лайтнинг.

Ottawa goal! Scored by Michael Amadio with 13:40 left in the 2nd. Assisted by Claude Giroux and Ridly Greig. TBL: 0 | OTT: 3 #OTTvsTBL #GoBolts #GoSensGo https://t.co/rCOwoZg0zm — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 27, 2026

„Два от последните ни три мача протекоха по подобен начин. Между тях направихме един отличен двубой, но не взехме резултата, който искахме или заслужавахме, заяви наставникът на Тампа Бей Джон Купър. - Няма как обаче да спечелиш, ако играеш по начина, по който изглеждахме тази вечер или срещу Бъфало. Така балансът ти бързо може да стане нула победи и 84 загуби.“

Ridly Greig takes it himself🔥 #NHL https://t.co/oGlg8CrlVS — TSN (@TSN_Sports) November 27, 2026

В рамките на негативната си серия от три срещи Лайтнинг отстъпват с общ резултат 5:15.

Claude Giroux makes it SIX-NOTHING for the Sens on just 19 shots in the game 😱🤐 https://t.co/fsBXzNOYIf — Gino Hard (@GinoHard_) November 27, 2026

„Трябва да се възползваш от предимството на собствения лед, а ние не успяхме да го направим. Сега сме длъжни да наваксаме тези пропуснати точки при предстоящите гостувания“, каза нападателят на домакините Брендън Хейгъл.

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