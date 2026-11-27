Владимир Зографски премина квалификацията в Рука

Българинът Владимир Зографски премина квалификацията на състезанието по ски скок на голяма шанца в Рука, Финландия.

Зографски направи скок от 133,5 метра и заслужи 138.6 точки от съдиите, които му отредиха 21-о място в класирането. Първите 50 продължава в основното състезание.

Победител стана норвежецът Мариус Линдвик с резултат от 169.5 точки. Той направи скок от 142.5 метра.

През миналата година в Рука Зографски зае рекордното четвърто място в кариерата си.

Първото от двете състезания във финландския зимен център е в събота от 17:30 часа.

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Снимки: Gettyimages