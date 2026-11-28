Нападател на НЙ Айлъндърс е аут до края на сезона

Нападателят на Ню Йорк Айлъндърс Кайл Палмиери е със скъсана предна кръстна връзка и менискус на дясното си коляно почти година, след като контузи лявото си коляно, а отборът от НХЛ обяви, че ще отсъства между шест и осем месеца.

Десният крак на Палмиери се огъна около дясната греда след сблъсък с Ийстън Коуън от Торонто пет минути след началото на втория период на мача между отборите в понеделник вечер. Той не се завърна на леда и трябваше да бъде прегледан по-късно през седмицата.

35-годишният хокеист изигра само 25 мача този сезон, след като се контузи в 23-ия си двубой миналия сезон. Две поредни контузии излагат кариерата му на риск след повече от десетилетие и половина в НХЛ.

Палмиери, родом от Ню Йорк, е участвал в 948 мача от редовния сезон и 68 плейофни с Анахайм, Ню Джърси и Айлъндърс, откакто дебютира в лигата през 2010 година, пише АП.

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Снимки: Gettyimages