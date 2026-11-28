Филаделфия не остави шансове на Индиана и лети към четвъртфиналите за Купата на НБА

Филаделфия 76ърс си осигури първото място в Група В на Източната конференция и продължава към фазата на директните елиминации в турнира за Купата на НБА, след като постигна убедителна победа със 111:87 при гостуването си на Индиана Пейсърс. В основата на успеха бе Леброн Джеймс, който завърши срещата с 21 точки, седем борби и шест асистенции.

Следващото предизвикателство за тима от Филаделфия в четвъртфиналите на турнира ще бъде гостуване на Атланта, която си извоюва първата позиция в Група С на Изток.

Джоел Ембийд записа „дабъл-дабъл“ с 14 точки и 11 овладени топки за лидера в Източната конференция. Това бе седми успех в последните осем двубоя за 76ърс, които вече имат баланс от 16 победи и 4 загуби.

Гостите диктуваха събитията на терена от началните секунди и не допуснаха да изостанат в резултата нито за момент. Джеймс стартира впечатляващо с три точни изстрела от тройката още в първите четири минути и натрупа 11 точки в рамките на откриващата четвърт. В крайна сметка той реализира 8 от своите 13 опита от игра за 27 минути на паркета.

LEBRON REGAINS POSSESSION IN MID-AIR AND SCORES 👏 He's got a game-high 15 PTS in the first half! https://t.co/qMzUPMkWbN — NBA (@NBA) November 28, 2026

Анфърни Саймънс се включи отлично за победителите с 19 точки, Тайриз Макси реализира 14, а Доминик Барлоу добави още 12. Филаделфия показа стабилна стрелба отдалеч, реализирайки 15 от своите 37 изстрела отвъд арката (40.5%).

embiid could be in year 30 and his freethrow middy is still gonna be cash bro https://t.co/ytrc1aUyI2 — embiiddropped7️⃣0️⃣ (@embiiddropped70) November 28, 2026

За състава на Индиана Джей Хъф отбеляза 18 точки, а Андрю Нембхард завърши с 14. Домакините обаче изиграха изключително слаб мач от зоната за три точки, отбелязвайки едва 5 от 37 опита (13.5%), което представлява техният най-слаб сезонен показател. Ивица Зубац се отличи с 16 борби, но въпреки това Пейсърс инкасираха пето поражение в последните си шест срещи.

Anfernee Simons scores three straight 3s to give him 17 points. A step back 3 over Jalen Slawson, a catch and shoot 3, and then a side step 3 https://t.co/wwu7IJ2QKx — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 28, 2026

Водещата фигура на Индиана Тайрис Халибъртън продължава възстановяването си от разтежение на лявото бедро. Въпреки че вече тренира с тима, гардът пропусна своя 15-и пореден двубой, след като за последно игра на 26 октомври.

Great ball movement leads to an open Jay Huff three. https://t.co/G94T6OJQ4Y — Indiana Pacers (@Pacers) November 28, 2026

В събота вечер и двата състава се връщат към ангажиментите си в редовния сезон – Филаделфия гостува на Хюстън, докато Индиана има визита срещу Чикаго.

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