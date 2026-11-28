Натоварена нощ в НБА

Предстои поредна вълнуваща нощ в НБА, която ще предложи 11 двубоя от заключителния кръг на груповата фаза на турнира за Купата на НБА.

Сред най-интересните сблъсъци е този между Лос Анджелис Лейкърс и Сан Антонио, които имат по две победи и една загуба в групата си. Носителят на трофея Ню Йорк Никс приема Маями, а Мемфис гостува на Минесота в двубой между два от водещите отбори в Западната конференция, които имат идентичен баланс от 14 победи и пет загуби.

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