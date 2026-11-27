Американският център Сукмайл Матон преминава от Балкан в СК Дерби. Черногорският клуб обяви привличането на 28-годишния баскетболист, който се завръща в Адриатическата лига след кратък престой в България.
Матон пристигна в Ботевград през октомври като за изминалата кампания 208-сантиметровият център игра за словенския Кърка, с чийто екип записа средно по 12,5 точки и 6 борби на мач в Адриатическата лига.
В Подгорица разчитат на Матон да запълни празнината под коша след контузията на Марко Павичевич. От СК Дерби откроиха опита на американеца в лигата и умението му да печели борби както в защита, така и в нападение.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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