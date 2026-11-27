Сърбия ще се подсили с десетима от Евролигата за сблъсъка с Италия

Василие Мичич, Марко Гудурич и Филип Петрушев са сред десетимата баскетболисти от Евролигата, които се очаква да се присъединят към националния отбор на Сърбия в петък, съобщава Никола Стойкович от „Mozzart Sport“. След загубата със 78:97 от Литва тимът на Душан Алимпиевич се готви за решаващия мач с Италия в неделя от европейските квалификации за световното първенство през 2027 г.

Спечелете незабравимо изживяване: гледайте Александър Везенков на живо в мега-дербито с ПАО

Най-много попълнения се очакват от Партизан – Ваня Маринкович, Никола Танаскович и Ариян Лакич. Цървена звезда ще бъде представена от Огнен Добрич и Деян Давидовац, а от Дубай трябва да пристигнат Филип Петрушев и Неманя Дангубич. Десетката допълват Василие Мичич от Апоел (Тел Авив), Владимир Лучич от Байерн Мюнхен и Марко Гудурич от Олимпия Милано.

Под въпрос за неделя остава крилото на Цървена звезда Никола Джурисич. Той получи удар в бедрото срещу Литва и по препоръка на медицинския щаб пропусна второто полувреме.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/