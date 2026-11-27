Надир Хифи е MVP на ноември в Евролигата

Гардът на Париж Надир Ифи бе избран за най-полезен играч на ноември в Евролигата. Турнирът обяви отличието в официалния си профил в Инстаграм. Французинът завърши месеца със средно 19,4 точки и 6 асистенции на мач и коефициент на полезно действие 22,2.

Ифи изигра най-силния си мач при гостуването на Анадолу Ефес в Истанбул. Той поведе Париж към победа с 95:90 с 28 точки, 9 асистенции и 6 борби. Гардът завърши с коефициент 39, който му донесе и наградата за най-полезен играч на 10-ия кръг.

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Снимки: Imago