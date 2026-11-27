Славия се оплака от условията в "Надежда" (снимки)

От щаба на Славия се свързаха със Sportal.bg, за да се оплачат от условията на стадион "Локомотив" в квартал "Надежда". "Белите" изпратиха снимки преди малкото столично дерби срещу Локомотив (София), което започва в 18:30 часа на съоръжението на "железничарите".

От най-стария софийски тим изразиха роптания срещу условията, предоставени им от домакините, като заради малкото пространство в съблекалнята физиотерапевтичните масажи на футболистите трябвало да бъдат направени в тунела под сектор "А".

Гостите били най-много учудени от състоянието на оставената кушетка за масажиране. Положението било спасено от двете сгъваеми лежанки, които славистите си носели от "Овча купел".

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