Пътят на Карлос Алкарас обратно към върха на световния тенис

Триумфът на Карлос Алкарас във Финалите на АТР в Торино отново разпали битката за лидерската позиция в мъжкия тенис. Испанецът съкрати значително изоставането си от световния номер 1 Александър Зверев и си осигури отлични изходни позиции за атака на върха през новия сезон.

Кампанията бе белязана от сериозно изпитание за 23-годишния тенисист, който отсъства от кортовете повече от четири месеца заради контузия на китката, получена през април в Барселона. При завръщането си на Откритото първенство на САЩ през август испанецът заемаше третото място в класацията на АТР и изоставаше с внушителните 5640 точки от тогавашния водач Яник Синер.

Три месеца по-късно Алкарас остава под номер 3, но разликата до върха е драстично намалена. Носителят на 30 титли от тура вече разполага със 7600 точки – само на 350 зад Синер (7950) и на 2750 зад лидера Зверев (10 350). Германецът измести Синер на 2 ноември, превръщайки се в 30-ия различен номер едно в историята на ранглистата на АТР. Междувременно италианецът не е играл от триумфа си на „Уимбълдън“ заради проблем с коляното и ще пропусне старта на следващата кампания след претърпяна операция.

След загубата от Бен Шелтън на четвъртфиналите в Ню Йорк, Алкарас навлезе във великолепна форма. От началото на октомври той триумфира последователно в Токио, Виена, Париж и Торино, записвайки впечатляващ баланс от 20 победи и само едно поражение..

Победата на Финалите на АТР се оказа с ключово значение в надпреварата за лидерството. Испанецът записа пет победи от пет мача в Северна Италия, като в решителния двубой се изправи срещу Зверев с ясната мисъл, че евентуално поражение щеше да отвори разлика от цели 3750 точки в полза на германеца. Вместо това вторият поставен стигна до чист успех в два сета, за да завоюва първия си трофей от престижния заключителен турнир и да постави стабилна основа за атака на първото място през 2027 година.

Въпреки това испанецът ще бъде подложен на сериозен натиск още в началото на новата състезателна година, тъй като има да защитава 2000 точки на Откритото първенство на Австралия. Именно в Мелбърн по-рано през годината той стана най-младият тенисист, оформил кариерен Голям шлем. В същото време Зверев ще защитава 800 точки за достигането си до полуфиналите, където претърпя поражение именно от Алкарас.

В по-дългосрочен план испанският тенисист има да брани още 500 точки през февруари като шампион от турнира в Доха. Пролетната серия от надпревари в Северна Америка през март обаче предлага отлични възможности за стопяване на изоставането. В Индиън Уелс Алкарас и Зверев стигнаха до една и съща фаза – полуфиналите, но в Маями испанецът отпадна още във втори кръг. Тъй като германецът игра полуфинал във Флорида, той ще трябва да защитава далеч по-голям актив в рамките на двата турнира.

С изключение на надпреварата в Монте Карло, където испанецът игра финал, пред него се открива свободен път за натрупване на солиден актив по време на сезоните на клей и трева, които пропусна поради контузия. Засега обаче основният му фокус остава силното представяне на Откритото първенство на Австралия и поддържането на напрежението върху Зверев на върха.

До момента Карлос Алкарас има 66 седмици като водач на световната ранглиста, като за последно заемаше първото място през седмицата, започваща на 6 април 2026 година.

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