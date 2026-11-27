Ходар и Мерида изведоха Испания до полуфиналите за Купа "Дейвис" под погледа на Алкарас

Испанският национален отбор си осигури място на полуфиналите на финалите за Купа „Дейвис“ в Болоня след чиста победа с 2:0 над състава на Австрия. Звездата Карлос Алкарас, който наскоро триумфира на Финалите на АТР, изгледа двубоите от трибуните, без да се налага да се намесва в срещата на двойки.

Даниел Мерида даде ранен аванс на испанците след успех с 6:4, 6:4 над представителя на следващото поколение Йоел Шверцлер. Малко след това Рафаел Ходар подпечата крайната победа на иберийците с впечатляващ обрат срещу Юрий Родионов. След като отстъпи в откриващата част, Ходар спечели 12 от следващите 13 гейма и затвори мача с 2:6, 6:0, 6:1. В случай че се стигнеше до решителен сблъсък на двойки, Алкарас беше готов да излезе на корта в тандем с Марсел Гранойерс, но великолепната реакция на Ходар направи това излишно.

A stunning shot from Rafa Jodar 😮‍💨 He takes the second set 6-0 to level the match. Will he complete the comeback? 🤔 #DavisCup https://t.co/DatMSg0RQg — Davis Cup (@DavisCup) November 26, 2026

„Смятам, че съветите на капитана Давид Ферер наистина ми помогнаха да започна втория сет с по-голяма увереност и спокойствие. Точно от това имах нужда. Играех за Купа „Дейвис“, затова трябваше просто да се наслаждавам и да бъда освободен на корта. Направих точно това и се получи най-добрият възможен сценарий“, коментира Ходар.

За 20-годишния тенисист това е пореден силен момент в дебютната му състезателна година в мъжкия тур на АТР. Преди да пристигне в Болоня, той взе участие и на Финалите на АТР в Торино, където завърши участието си с баланс от три загуби. Срещу Родионов испанецът преодоля колебанията в началото благодарение на безупречен сервис, записвайки внушителните 94 процента спечелени точки на първо подаване (63 от 67) в първия си официален сблъсък срещу австриеца.

Spain 🤝 semi-finals What a moment for Rafael Jodar! 🌟 #DavisCup https://t.co/XpLlh1zyfu — Davis Cup (@DavisCup) November 26, 2026

22-годишният Мерида също показа солидна форма в своя мач, като и двамата испански таланти вече имат баланс от две победи и нула загуби с националния екип. Победеният Шверцлер насочва вниманието си към Финалите на АТР за следващото поколение в Реджо Калабрия, които ще се проведат от 9 до 13 декември.

Match point as Daniel Merida gives Spain the opening point in the Davis Cup tie 🇪🇸 https://t.co/KGvFnqsq7K — Kalshi Tennis (@KalshiTen) November 26, 2026

Испания, която игра финал през миналия сезон, ще се опита да спечели своята седма титла в историята на отборната надпревара. Съперник на испанците в съботния полуфинал ще бъде Великобритания, след като британците надделяха над Германия след решаващ мач на двойки.

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