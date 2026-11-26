Два точни изстрела бяха достатъчни на Леверкузен в Загреб

Байер (Леверкузен) постигна четвърти успех от пет мача в основната фаза на Лига Европа и уверено гледа към следващата фаза. Този път представителят на Бундеслигата срази Динамо (Загреб) с 2:0 като гост. За шампиона на Хърватия пък това е второ поражение при едно реми и две победи още.

“Аспирините” показаха завидна ефикасност, след като реализираха два гола с единствените си два точни изстрела в мача. Малик Тилман отбеляза първия след десет минути игра, а в 45-ата се разписа и Джаръл Куанса.

В следващия кръг, който ще е на 10 декември, Леверкузен ще е домакин на Бешикташ, а Динамо ще гостува на Рен.

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