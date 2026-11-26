Национал на Кабо Верде вкара първия гол на "Армията" - в полза на ЦСКА

Бранителят на Трабзонспор Сидни Лопес Кабрал влезе в историята на стадион "Българска армия". Националът на Кабо Верде намери мрежата на турската врата и даде аванс на ЦСКА, с което "взриви" трибуните в Борисовата градина. Това се случи в 30-ата минута, след центриране отляво на Стефано Сенси, на сметката на когото отива асистенцията за историческото попадение.

Припомняме, че Иван Минчев от Славия можеше да се разпише пръв на новия стадион на "червените", но капитанът на "белите" не успя да преодолее Фьодор Лапоухов от бялата точка в дебютната среща на съоръжението. Така автоголът на участника на Мондиал 2026 доведе до първата топка в мрежата на една от двете врати на "Армията".

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