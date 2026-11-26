Макун: Срещу Марсилия е необходимо да дадеш повече

Бранителят на Левски – Кристиан Макун, сподели мнението си след поражението с 0:1 от Олимпик Марсилия. Според бранителя първата дузпа за французите е била ключовият момент в мача.

„Изиграхме силен мач, знаехме, че няма да е лесно. Показахме характер. Трябва да продължим да тренираме и да се развиваме, за да печелим точки. За мен първата дузпа беше ключовият момент. Започнахме да играем по-добре и с повече рискове. Срещу Марсилия е необходимо да дадеш повече. Дузпата си е дузпа и няма какво да направим. Горд съм от отбора. Гледаме мач за мач и стъпка по стъпка. Можем да стигнем до нашата цел“.

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