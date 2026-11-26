България стартира с два медала на Европейското първенство по таекуондо за кадети

Два медала спечели България в първия ден на Европейското първенство по таекуондо за кадети в Букурещ, Румъния. Националите извоюваха сребро и бронз в надпреварата при момчетата.

Сребърното отличие стана притежание на Владислав Кръстев в категория 53 килограма. Българинът стигна до финала след победи над арменеца Левон Мосоян, турчина Сефа Йълмаз, италианеца Кристиан Маранголо и белгиеца Адем Гислен Де. В спора за европейската титла Кръстев отстъпи пред италианеца Диего Дале Кроде.

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Бронзов медал в категория 37 килограма спечели Георги Попов. Той се наложи над грузинеца Зура Хундадзе и израелеца Йоав Аврам, но на полуфиналите загуби от украинeца Микита Кравченко.

На крачка от отличията остана Борис Клечаров, който зае четвърто място в категория 41 килограма. Божидар Иванов завърши пети в същата категория, след като надделя над молдовеца Сергей Палагнюк, но отстъпи пред сърбина Никола Иванишевич.

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Пето място в категория 45 килограма зае Красимир Гетов. Той записа победи над Христос Йоанидис (Гърция) и молдовеца Леонард Кочирла, преди да загуби от турчина Едже Кованлък.

Данчо Петков завърши 15-и в категория 33 килограма след загуба от азербайджанеца Ахмад Мурватов. На същата позиция в категория 37 килограма се нареди Ивайло Петров, който отстъпи пред турчина Осман Афан Акгюмюш.

Борис Огнянов в категория 49 килограма загуби от поляка Павел Карпиерж, а Деян Вийет в категория 53 килограма отстъпи пред Раул Насибов (Азербайджан).

Европейското първенство в Букурещ продължава до 28 ноември.

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