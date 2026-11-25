Младите боксьори на Левски се включиха в благотворителен конкурс

„ДЕЦА ПОМАГАТ НА ДЕЦА“: МЛАДИТЕ БОКСЬОРИ НА „ЛЕВСКИ“ ПОДКРЕПЯТ БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ КОНКУРС „НАРИСУВАЙ МИ КОЛЕДА“

Състезателите на клуба събират дарения за подпомагане на дейността на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания „Свети Стилиян“ Младите надежди на Боксов клуб „Левски“ започнаха благотворителната акция „ДЕЦА ПОМАГАТ НА ДЕЦА!“, с която подкрепят националния конкурс за детска рисунка „НАРИСУВАЙ МИ КОЛЕДА“.

В тренировъчната зала на клуба е поставена специална кутия за дарения, а събраните средства ще бъдат насочени към каузата на конкурса - подпомагане на дейността на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания „Свети Стилиян“ в с. Опицвет. С инициативата младите боксьори показват, че спортът възпитава не само сила, дисциплина и борбен дух, но и съпричастност, отговорност и готовност да помогнеш на другите. В благотворителната акция могат да се включат всички състезатели, родители, треньори, приятели и съмишленици на клуба.

„В нашия клуб учим децата да бъдат силни, смели и непримирими. Но ги учим и на нещо много по-важно – че истинската сила не е само в юмруците. Тя е в сърцето. В способността да подадеш ръка, да помогнеш и да застанеш до някого, когато има нужда от теб“, споделят от БК „Левски“.

От клуба призовават всички, които имат възможност, да подкрепят благотворителната акция, защото дори най- малкото дарение може да бъде голям жест на надежда за децата и семействата, които преминават през изпитанието на тежко заболяване. Националният благотворителен конкурс за детска рисунка „НАРИСУВАЙ МИ КОЛЕДА“ обединява детското творчество с благотворителна кауза под мотото „Нарисувай мечта. Подари надежда.“, която има за цел да подпомогне дейността на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания „Свети Стилиян“.

В конкурса могат да участват деца на възраст от 4 до 14 години от цяла България, разделени в три възрастови категории. Участието е напълно безплатно, а крайният срок за изпращане на рисунките е 30 ноември 2026 г.

Творбите ще бъдат оценявани от жури, в което участват Станислав Койчев – Стан, Андреа Банда Банда, Петър Данов, Маги Джанаварова, Юлиан Костов, Стефан Пачов и арх. Георгия Рачева. Във всяка от трите възрастови категории е предвидена голяма награда „Млад художник на годината“, включваща 500 евро за развитие на творческия талант, специален художествен приз и творческа среща с Георгия Рачева. Официалното награждаване ще се проведе на 13 декември 2026 г. в "Георгиа Рачева Арт Галери" в София, където ще бъдат изложени и избрани детски рисунки.

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