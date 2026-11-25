Почина ММА треньорът Еди Ча

Светът на смесените бойни изкуства понесе тежка загуба, след като на 53-годишна възраст почина уважаваният специалист по ударна техника Еди Ча. Новината бе съобщена във вторник в социалните мрежи от негови близки и възпитаници, сред които и един от първите му бойци в UFC – Франсиско Ривера. Тъжната вест бе потвърденa от представители на залата „Файт Реди ММА“, където Ча прекара голяма част от треньорския си път. Причината за смъртта му все още не е оповестена публично.

Ча бе главен треньор по страйкинг във „Файт Реди ММА“ в Глендейл, щата Аризона, и през годините подготви десетки бойци от световния елит. Макар да е извел редица състезатели до върховете на спорта, той остава най-известен с работата си с двукратния шампион на UFC Хенри Сехудо и дългогодишния претендент за титлата в категория перо Чан Сунг Джунг, популярен като „Корейското зомби“.

Сред многобройните му ученици през годините личат имената на бивши и настоящи шампиони и звезди като Жан Уейли, Дейвесон Фигейредо, Бенсън Хендерсън, Келвин Гастелъм, Макензи Дърн, Трейси Кортес, Ерик Андърс, Амир Албази, Марк Мадсен, Бруно Силва, Алатенг Хейли, Аори Циленг и Хенри Коралес.

Еди Ча е роден в Корея, но на тригодишна възраст емигрира със семейството си в Калифорния. Започва да се занимава с бойни изкуства още като 4-годишен под ръководството на баща си, който е притежател на черен колан седми дан по кунг-фу. След кариера като професионален играч на покер, Ча се посвещава изцяло на треньорската дейност и отваря залата „Ол Ин ММА“ в Буена Парк, Калифорния. През 2016 година той се мести в Аризона и започва работа в „ММА Лаб“ във Финикс, където си изгражда световно реноме, а по-късно се присъединява към „Файт Реди“, водейки тренировъчния процес заедно със специалисти като Сантино Дефранко и Брейди Финк.

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